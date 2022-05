Tante vittorie nei due giorni di gara a Massa, Toscana Atletica Empoli al primo posto del CdS

Due giorni di gare a Massa, Sabato 7 e Domenica 8 Maggio, che portano la Toscana Atletica Empoli al primo posto del CdS allieve su pista regionale, con il punteggio totale di 8476 punti, a distanza di quasi 100 punti dalla seconda classificata Atletica Livorno.

Tra i risultati individuali, da segnalare innanzitutto le quattro vittorie ottenute: Veronica Brizzi negli 800m con 2.19.35, Giulia Bernini nei 2000 siepi con 7.19.96 (minimo per gli italiani), Clarissa Pacini nel salto triplo con 11,07 e la staffetta 4x400, composta da Aurora Parigi, Emilia Mugnai, Carlotta Biancalani e Veronica Brizzi che hanno corso in 4.11.51 ottenendo il minimo per gli italiani; da segnalare anche gli altri podi ottenuti da Sara Perferi seconda nei 2000 siepi con 8.11.54, Ginevra Drovandi terza nel salto in lungo con 5,19, Aurora Parigi terza nei 400m in 1.03.37, Selene Marzotti terza nel lancio del martello con 38,94 e da Victoria Marinò terza nel lancio del giavellotto con 35,74 che ottiene anche il minimo per i campionati italiani.

Sempre a Massa, si è inoltre disputata la gara assoluta dei 1500, con grandi risultati da parte delle atlete della società empolese, che hanno occupato i primi tre gradini del podio: prima Cristina Mariani con il nuovo personale portato a 4.37.77 che ha battuto Greta Settino, seconda in 4.41.52 e terza Alice Senesi in 5.03.48.

A Firenze, Domenica 8 Maggio, nelle gare valevoli per il CdS regionale assoluto, nei 200m primato personale per Tessa Macaluso classificatasi seconda con il tempo di 25.29, primato personale anche per Silvia Rizzuto che ha corso, nella stessa gara, in 27.16.

In Lazio, a Rieti, vittoria e primato personale anche per Stefania Dallasta, che nei 1500 mt ha corso in 4.48.39.