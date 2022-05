Use Gross, Cecina è il primo ostacolo per la salvezza

Prende il via la corsa alla salvezza. Per il secondo anno consecutivo l’Use Computer Gross deve passare dai playout per conquistare il diritto a restare nella categoria ed ancora una volta sulla sua strada troverà la Sintecnica Cecina.

Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana va in scena gara 1 (arbitri Roca di Avellino e Morra di San Giorgio a Cremano) che, come in ogni serie, è forse la più importante.

Le dinamiche che si innescano in queste partite sono infatti sempre difficilmente prevedibili e, proprio per questo, è importante non solo preparare bene la partita ma soprattutto approcciarla nel modo corretto.

La squadra di coach Corbinelli ci arriva reduce da due vittorie consecutive e quindi in un buon momento di forma sia fisica che mentale cosa che, al pari del fattore campo, consente di guardare con fiducia all’impegno.

Davanti ci sarà una Sintecnica Cecina diversa da quella che appena lo scorso 16 aprile ha perso al Pala Sammontana. Dopo quel ko, infatti, la squadra è stata affidata a coach Sorgentone e, nelle restanti tre partite, ha vinto le due in casa perdendo sul difficile campo di Vigevano. Questo per far alzare ancora di più le antenne ai biancorossi che, fra le cose che dovranno fare, devono mettere anche il dimenticare le due vittorie nella stagione regolare e realizzare che andranno a giocare contro una squadra che ha ritrovato entusiasmo e si prepara a questa serie ormai da tempo.

Detto che gara 2 si giocherà martedì alle 20 ancora al Pala Sammontana, resta da ricordare che la gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass anche se l’auspicio è che, almeno a Empoli, si scelga di andare al Pala Sammontana per tifare sugli spalti per l’Use Computer Gross.

Fonte: Use Basket Empoli