Vetrina Teatro, serata finale per festeggiare il ritorno sul palco

Chiuderà in bellezza, domenica 15 maggio, la XXVI edizione di Vetrina Teatro, la rassegna/concorso di teatro amatoriale del Teatro della Compagnia, partita lo scorso 2 aprile grazie alla collaborazione tra il Comune di Castelfranco di Sotto e il gruppo teatrale Four Red Roses.

Sarà un gran finale per festeggiare il ritorno del teatro amatoriale a Castelfranco di Sotto dopo due anni di interruzione causata dalla pandemia.

Domenica prossima, alle ore 17,30 andrà in scena lo spettacolo fuori concorso “Il baciamano” di Manlio Santanelli , interpretato dal Gruppo d’Arte Drammatica Città di Pistoia di Pistoia per la regia di Gennaro Criscuolo. A seguire, alle 18,30, la giornata a ingresso gratuito prosegue con la premiazione finale della rassegna e l’annuncio dei vincitori dei premi sponsorizzati da vari soggetti sostenitori:

- Premio Intesa Teatro Amatoriale allo Spettacolo (offerto da “Panificio Nardinelli”)

- Premio alla Regia (offerto dal Gruppo teatrale Four Red Roses )

- Premio al miglior Attore (offerto da “Gioielleria C. Franceschi”)

- Premio alla Scenografia “In ricordo di Umberto Marvogli” (offerto da calzaturificio Gy -Tal Shoes)

- Premio Speciale della Giuria “In ricordo di Gabriele Manfredini” (offerto da “Az Del Ragioniere Marinai Manuela”)

- Premio Gradimento pubblico “Premio Pegaso” (offerto dallo “Studio Cecchini”).

In occasione della premiazione, il Circolo Culturale "La Fototeca" allestirà a teatro la mostra fotografica “Scatti in vetrina” – 5 Edizione 2022, una selezione di foto realizzate dai fotoamatori nelle sere degli spettacoli della stagione teatrale .

Teatro pieno

Le cinque serate di Vetrina Teatro 2022 hanno riempito letteralmente in Teatro della Compagnia. Gli spettacoli sono tornati ad emozionare, divertire e intrattenere il pubblico ormai affezionato alla rassegna di teatro amatoriale di qualità. Sono stati quasi 450 i biglietti staccati nei 5 appuntamenti del cartellone.

Comicità, drammi, intrattenimento di qualità, tante interessanti proposte e novità. Gli spettacoli in concorso sono stati accolti con un grande consenso. Il gradimento è stato confermato dalle schede di valutazione dove lo spettatore ha assegnato un punteggio, annotando le sue considerazioni.

È infatti il pubblico che esprimendo la propria opinione (su una scala di valutazioni da 0 a 10) decide il premio più ambito dalle compagnie: il premio gradimento pubblico.

La Giuria di Qualità che decide il resto dei vincitori è composta da: Fantozzi Laura, rappresentante dell’Amministrazione comunale, Arpino Lilia, esponente del circolo della lettura della Biblioteca Comunale, Luigi Nuti, esperto di arti grafiche, esponente di varie associazioni culturali castelfranchesi, Antonella Masini, rappresentante del gruppo teatrale Four Red Roses, Sandro Billeri, regista teatrale ed esponente del Progetto di rete tra compagnie amatoriale “Intesa Teatro Amatoriale”.

Collaborazioni

Anche quest’anno si è rinnovata la storica collaborazione con Radio Bruno nella promozione della rassegna e nell’attività di fidelizzazione del pubblico mediante gli interventi della giornalista Marilena Bolognesi che ha condotto ogni sera “l’intervista alla compagnia”: un momento che arricchisce lo show e rende più consapevole il pubblico nella fruizione e lettura degli spettacoli.

INFO: Azienda speciale: Via Mazzini, 13 - tel. 0571 437235 (dal lunedì al venerdì: 9,30 -13,00) Teatro: Via Dante Alighieri, 28 - 3395271841

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa