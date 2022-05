W la Nuova Pista soddisfatta per l’ok al tracciato di Peretola

Grande apprezzamento e soddisfazione di W la Nuova Pista di Peretola per l’ok di ENAC all’ultimo progetto di nuova pista dell’aeroporto di Firenze che azzera anche i dubbi sulle coperture finanziarie pubbliche necessarie all’ampliamento dell’aeroporto Vespucci.

Ora può finalmente ricominciare l’iter tecnico del progetto che dovrà portare ad una soluzione capace di risolvere una situazione pesante di sorvoli che attualmente gravano su oltre 20 mila persone.

Permangono tuttavia alcuni dubbi sulla piena operatività di tale pista considerato che la stessa sembra entrare in conflitto con il servizio di elisoccorso dell’Ospedale di Careggi che ricordiamo essere il più grande della Regione.

“W la nuova Pista” ha sempre fatto sentire con forza il sì per il potenziamento dello scalo fiorentino e con i suoi 4 mila iscritti testimonia che non esiste solo una Piana per il no ma esiste una ancor più numerosa Piana per il sì allo sviluppo dell’aeroporto.

Ci auguriamo che la nostra città possa avere al più presto il necessario adeguamento a questa fondamentale infrastruttura, nell’ottica dello sviluppo del territorio metropolitano fiorentino e della sua economia.

Fonte: W la nuova pista di Peretola