A Roma una delegazione di Montopoli per la giornata Laurenziana

Da tutto il mondo per celebrare San Lorenzo. Prosegue per Montopoli in Val d'Arno la strada tracciata lo scorso anno quando è entrata a far parte del comitato San Lorenzo diacono e martire nel mondo. Una realtà a cui partecipano circa duecento tra comunità e paesi al quale hanno aderito più di 2500 persone. Nelle scorse settimane, in occasione della sesta giornata Laurenziana, una delegazione di Montopoli composta dagli assessori alla cultura Cristina Scali e alla promozione e valorizzazione del territorio Valerio Martinelli insieme a Don Udoji (parroco di Montopoli, Capanne e Marti) è partita alla volta di Roma nella basilica di San Lorenzo Fuori Le Mura per un momento di incontro tra i vari rappresentanti della comunità.

«È stata l'occasione – hanno raccontato gli assessori alla cultura Cristina Scali e alla promozione e valorizzazione del territorio Valerio Martinelli – per entrare in contatto con le altre delegazioni provenienti da altri Comuni d'Italia e dall'estero. Un modo per allacciare delle relazioni sulla base di tradizioni culturali e religiose. Il nostro augurio è che la rete nata intorno al culto di San Lorenzo possa crescere dando risalto a ognuna delle realtà a esso collegate. Abbiamo conosciuto la delegazione valenciana e i loro studi sul santo Graal e parlato di come poter far nascere una strada, un cammino che unisca paesi e città nel nome del culto di San Lorenzo». La scorsa estate è stato portato a Montopoli, nell'oratorio di San Lorenzo a Pratiglione, un arazzo raffigurante il diacono Lorenzo dalla basilica di San Lorenzo al Verano a Roma, dove sono custodite le spoglie del santo. Un'iniziativa confermata dall'amministrazione anche per quest'anno.

«L'amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi – è particolarmente attenta a valorizzare le origini e le tradizioni laiche e religiose del nostro territorio, a maggior ragione quando queste riescono a creare nuove e importanti relazioni per il presente. In questi mesi abbiamo ritrovato la tradizionale processione degli Angeli grazie anche alla pubblicazione del libro sulle compagnie di Don Luciano Niccolai che a breve sarà presentato alla comunità e poi ci sarà l'appuntamento del 2 luglio con la processione del cero da Montopoli a San Romano. Il comitato San Lorenzo è un esempio di come qualcosa che fa parte della nostra identità sia capace di creare ponti, relazioni, occasioni di scambio importantissime».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa