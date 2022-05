Al Quaranthana in scena 'Vispi in Vespa'

Martedì 17 maggio alle ore 19:00 al Quaranthana Teatro Comunale i bambini del corso di teatro saliranno sul palco con VISPI IN VESPA, il saggio del laboratorio teatrale OFFICINA “RAGAZZI... TUTTI IN SCENA”, condotto da Claudio Benvenuti.

In scena Ottavia Baroni, Edoardo Bellandi, Agnese Dani, Lorenzo Falaschi, Leonardo Frangioni, Edoardo Giugni, Linda Piazzesi, Elia Perrotti, Niccolò Pescini, Vittoria Rigatti, Luisa Sartini, Leonardo Scarselli, Emma Senesi, Viola Teristi, con la drammaturgia e regia di Claudio Benvenuti.

Sarà un’occasione per chiudere con gioia il percorso teatrale iniziato ad ottobre 2021.

Il laboratorio per ragazzi dai 7 agli 11 anni rientra nel progetto formativo del Teatrino dei Fondi, che pone uno sguardo costante alle nuove generazioni, ed è pensato per avvicinare i bambini in modo ludico al teatro, mettendosi in gioco, imparando a conoscere le proprie capacità e i propri limiti, collaborando con gli altri.

Il corso teatrale permette di sviluppare la creatività dando sfogo alla fantasia attraverso il gioco e la creazione di storie e personaggi da interpretare e mettere in scena.

Il fare teatro rappresenta anche un modo per abituarsi a un uso corretto della voce e acquisire sempre maggiore consapevolezza del proprio corpo.