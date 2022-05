Attraversamento torrente Piovola, approvato il progetto definitivo

È stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’adeguamento dell’attraversamento con guado sul torrente Piovola nella frazione di Villanuova. Un intervento importante che arriva dopo approfonditi studi e valutazioni idrauliche svolte in continua collaborazione e confronto con il settore difesa del suolo della Regione Toscana che hanno portato alla definizione della soluzione da attuare.

L’amministrazione comunale da sempre è impegnata affinché il guado continui a esistere in quanto collegamento a una zona di Villanuova dove si trovano abitazioni, ma anche servizi pubblici e luoghi di culto, come cimitero e chiesa. Da qui la volontà di tenerlo aperto e accessibile. Dallo studio si è arrivati a una soluzione progettuale che prevede un adeguamento e modifica degli scatolari e della livelletta stradale.

Il Comune ha attivato dunque il percorso di progettazione degli interventi di adeguamento: è stato approvato con delibera il progetto definitivo/esecutivo, come detto, e a breve, in estate, periodo più adeguato con il corso del torrente in secca, cominceranno i lavori che saranno della durata di poche settimane e si concluderanno entro la fine dell’estate.

L’operazione prevede la modifica del numero e delle dimensioni degli scatolari sottostanti la pavimentazione stradale, che verrà completamente rifatta. Il costo complessivo dell’intervento è di 95.000 euro.

