Bloccano auto e rapinano il conducente, shock a Empoli

Una rapina in piena regola, con un'auto fermata in mezzo a via XI Febbraio a Empoli, zona stazione, e l'aggressione per sottrarre portafogli e cellulare. Sarebbero state un paio di persone a perpetuare l'aggressione nella notte di qualche giorno fa. I malviventi si sono piazzati in mezzo alla strada attorno alle 1.30 di notte e hanno fermato un'auto guidata da un malcapitato. Quest'ultimo pensava a una richiesta d'aiuto, è uscito dall'auto ed è stato rapinato dei suoi averi. A seguire il fatto è stato denunciato ai carabinieri del vicino comando di via Tripoli. Tramite le telecamere di sorveglianza la questione potrebbe essere chiarita.