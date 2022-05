Confermato lo staff tecnico della Savino Del Bene Volley, che anche nella stagione 2022/2023 ripartirà dal team della scorsa stagione.

Come secondo allenatore Sandor Kantor, ungherese di Kaposvar ed ex schiacciatore di Forlì, Modena e Cuneo, nonché della propria nazionale, affiancherà coach Barbolini per il secondo anno consecutivo dopo le esperienze sulle panchine del Volleyrò Casal De' Pazzi dal 2013 al 2018, squadra leader nella pallavolo femminile giovanile con la quale si è laureato Campione d'Italia U18 dal 2014 al 2018, e su quella dell'Újpesti Torna Egylet a Budapest dal 2018 al 2020, oltre che alla collaborazione con la Fenice Roma del 2021.

Il terzo allenatore sarà sempre Luca Nico, pugliese di Gioia del Colle, a Scandicci dalla stagione 2019-2020 dopo le esperienze a Pesaro (A1) ed a Baronissi (A2). La sua sarà la quarta stagione consecutiva alla Savino Del Bene. Recentemente, Nico è stato selezionato come assistente allenatore e scoutman dell'under 21 della nazionale italiana femminile e supporto della seniores come secondo scoutman.

Nel ruolo di scoutman ancora una conferma: si tratta di Fabio Gabban, piemontese di Borgomanero, che dopo alcune stagioni trascorse in serie A con Novara e Conegliano, nell’ultimo periodo ha maturato esperienza in diversi club della Polonia, collaborando anche nello staff della nazionale, con la quale parteciperà anche alla Volleyball Nations League 2022.

Il preparatore atletico della Savino Del Bene Volley resterà Stefano Tagliazucchi, presente a Scandicci anche nell’ultima stagione, che può vantare una grande esperienza nel mondo dello sport. Infatti, Tagliazucchi ha collaborato con piloti di Formula Uno, con società calcistiche, e con grandi società e nazionali di volley tra cui Italia, Polonia e Turchia.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa