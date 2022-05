Convocato consiglio comunale a Empoli

L’assemblea consiliare di Empoli si riunirà nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41, mercoledì 18 maggio 2022 a partire dalle 18 con proseguimento alle 21.

Il Consiglio Comunale potrà essere seguito anche in diretta sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook del Comune.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa all'escalation furti in abitazione e rapine tra ottobre e dicembre 2021.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a valutazione dello stadio comunale e sul futuro di quest'ultimo.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a interventi urgenti a Pianezzoli.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a rave party a Ponte a Elsa e Pagnana.

6.Rendiconto di gestione anno 2021 – Approvazione.

7.Ratifica Delibera di Giunta n.54 del 30/03/2022 avente per oggetto: Bilancio di Previsione 2022-2024 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

8.Ratifica Delibera di Giunta n. 64 del 13/04/2022 avente per oggetto: Bilancio di Previsione 2022/2024 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

9.Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 267/2000, derivanti da sentenze della commissione tributaria provinciale di Firenze nn. 430-431/2/2021.

10.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli per favorire il rispetto della legalità su parchi, giardini, mercati ed altre aree pubbliche, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

11.Mozione presentata Dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a intitolazione strada del Comune di Empoli ai "Martiri delle foibe".

12.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa all'installazione di ventilazione meccanica controllata (VMC) nelle scuole empolesi.

13.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a riduzione del canone occupazione del suolo pubblico fino a dicembre 2022.

14.Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativo a: Coltano. rivedere le priorità, a favore della pace, del sociale e dell'ambiente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa