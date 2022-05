Corsi gratuiti per adulti al Ciaf Castelfiorentino: dall'Haccp all'inglese

C’è chi desidera imparare l’inglese oppure implementare le proprie conoscenze informatiche. Chi aspira a saper riconoscere un vino e chi vorrebbe cimentarsi in un’attività manuale, magari nella ceramica. Chi ha esigenza di frequentare un corso di primo soccorso oppure il corso necessario nel settore alimentare (HACCP).

Da lunedì 16 maggio sono aperte al Ciaf le iscrizioni per i corsi dedicati agli adulti, sei proposte dedicate a un pubblico over 18 in orario serale da spendere nel mondo del lavoro oppure per assecondare una propria passione.

L’elenco dei corsi a cui ci si può iscrivere è il seguente: Riconoscimento vini (lunedì ore 21.00), Ceramica (lunedì ore 21.00), Informatica (martedì ore 21.00), Inglese (mercoledì ore 21.00), HACCP (mercoledì ore 18.00), Primo soccorso (venerdì ore 21.00)

Le iscrizioni saranno accolte in modalità cartacea presso la sede del Ciaf. Tutti possono effettuare richiesta di partecipazione, fermo restando la via prioritaria data ai residenti in Castelfiorentino.

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi la segreteria del Ciaf (via Masini 117) è aperta con orario lunedì e venerdì ore 17.00-19.00 e mercoledì ore 10.00-12.00. Per informazioni: 0571.629674; ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it; www.ciafcastelfiorentino.it.

I Corsi per adulti sono organizzati dal Comune di Castelfiorentino, dal Ciaf e dall’associazione Cetra.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa