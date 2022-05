Costituzione, progetto e spettacolo a Fucecchio

Questa mattina al Nuovo teatro Pacini di Fucecchio spettacolo teatrale “C’era una volta un re…” di Paolo Pinna Parpaglia portato in scena dalla compagnia “Attori e Convenuti” con la regia e la direzione artistica di Gaetano Pacchi. Lavoro decisamente originale che ha visto in scena, oltre a due degli attori della compagnia, anche sei piccoli attori in erba.

Questi, sparsi fra il pubblico di alunni della scuola primaria, hanno con vivacità e simpatia animato la rappresentazione attraverso la combinazione di cifre che ha permesso di creare i numeri degli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana e quindi di leggerne il testo proiettato sullo sfondo, di entrare appieno nel loro significato, nella loro attualità e nel percorso storico che ne ha determinata la nascita.

Lo spettacolo, pienamente in linea con lo scopo del Progetto in cui è inserito, avvicina i ragazzi alla consapevolezza del riverbero che la Costituzione esercita sulla nostra vita, li stimola a riflettere sul fatto che non in ogni tempo, non in ogni luogo si vive “protetti” dalla Costituzione e che l’intelligenza e il coraggio di tutti e di ciascuno sono indispensabili strumenti per conservarne le garanzie.

L’evento odierno è l’ultimo di questo anno scolastico del Progetto “La Costituzione a Scuola” nato nel 2018 a cura del Comitato per l’attuazione della Costituzione e proseguito per quattro anni pur nelle difficoltà gestionali dovute alla pandemia. Nel 2021/2022 il Progetto ha coinvolto con percorsi differenziati sei quinte del Circolo Didattico e tre quinte dell’Istituto Comprensivo con interventi nelle classi di Roberto e Valeria Vezzosi, lettura di libri, incontro con l’autrice Anna Sarfatti e la partecipazione a spettacoli teatrali: “C’era una volta un re…” per il Circolo Didattico e “Ogni bambino è un cittadino” messo in scena dal Teatrino dei Fondi per l’Istituto Comprensivo.

Anche l’Istituto Superiore Arturo Checchi ha partecipato al progetto “La Costituzione a Scuola” ospitando in quattro classi del Liceo e in due classi dell’istituto Professionale gli interventi del prof. Francesco Catastini sull’attuazione dei principi fondamentali della Costituzione negli anni Settanta in collaborazione con i giovani dell’associazione FUCECCHIOèLIBERA.

Fonte: Ufficio Stampa