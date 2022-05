Con la Cross in arrivo altri due pazienti dall'Ucraina: al Meyer una bimba di due anni

Due pazienti provenienti dalla zona del conflitto ucraino saranno accolti nei prossimi giorni in ospedali della Toscana. Di questi, una bimba di due anni, verrà trasferita all'ospedale pediatrico Meyer, a Firenze. I pazienti bisognosi di cure saranno trasferiti in Italia grazie a tre voli programmati dalla Cross di Pistoia (Centrale remota operazioni soccorso sanitario) per oggi, venerdì 13, sabato 14 e martedì 16 maggio. Uno dei voli è stato organizzato con un aereo della Guardia di Finanza, gli altri due con compagnie aeree private. I due malati smistati in Toscana fanno parte di un gruppo di 16 pazienti provenienti dalle zone del conflitto che saranno distribuiti in varie regioni italiane (oltre alla Toscana, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia).

"La Cross - commenta il presidente della Regione Eugenio Giani - opera, da Pistoia, per conto del Dipartimento nazionale di Protezione civile con l'obiettivo di coordinare i soccorsi sanitari in supporto alle Regioni colpite da una grande emergenza. A tutto il personale, particolarmente sotto pressione in questa prolungata fase di emergenza, va tutta la mia gratitudine. Solo un personale preparato e competente come quello che lavora in questa struttura può essere in grado di fornire con continuità un servizio davvero unico a livello europeo. È un altro motivo di orgoglio per la Toscana".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa