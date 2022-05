Da Istanbul a Pontedera, 28 studenti ospiti al Montale

Sono ventotto gli studenti turchi del Liceo Italiano IMI di Istanbul ospitati in questi giorni dagli studenti del Liceo Montale di Pontedera in uno scambio culturale che vuole diventare una collaborazione stabile tra le due scuole. Il Liceo Italiano di Istanbul è una prestigiosa istituzione del nostro Ministero che opera in Turchia da oltre un secolo ed oggi è frequentata prevalentemente da studenti turchi che seguono un percorso liceale italiano con la prospettiva di poter un giorno frequentare l’Università in Italia.

Nel contesto di questo scambio si è svolto presso il Museo Piaggio un incontro per parlare del Made in Italy con alcune eccellenze del territorio: il design di Piaggio, l’Istituto Modartech e la Scuola Tessieri.

Gli studenti turchi con i loro corrispondenti italiani hanno seguito delle lezioni sulla moda, sul cibo e sulla Vespa: artigianalità, manualità, creatività, design, qualità riunite tutte insieme in quel perfetto mix che caratterizza il Made in Italy.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia Orsini, ha consegnato al docente di Letteratura turca FIrat Aydin una targa sperando di poter proseguire in questo proficuo rapporto di scambio e di collaborazione.

Gli Assessori del Comune di Pontedera Mattia Belli e Francesco Mori hanno portato i saluti dell’Amministrazione ed hanno consegnato gli attestati di partecipazione.

Al termine il percorso è proseguito nei locali dell’Istituto Modartech per approfondire le riflessioni sulle ultime tendenze della moda italiana.

Fonte: Ufficio stampa