Delegazione di insegnanti dell'Ungheria in visita a Certaldo

Stamani 13 maggio 2022 una delegazione di insegnanti di una scuola dell'infanzia di Dabas, nei dintorni di Budapest, accompagnata dal sindaco ha visitato la scuola dell'infanzia Alice Sturiale dell'istituto comprensivo di Certaldo. Tale incontro nell'ambito di un progetto Erasmus +, si è reso necessario per progettare la visita di più giorni delle insegnanti ungheresi per un'attività di jobshadowing (osservazione delle attività e dei metodi didattici) programmata nel mese di settembre sempre presso la scuola dell'infanzia Sturiale.

La delegazione ungherese è stata accolta dall'insegnante Sabrina Iacoponi oltre che dal dirigente Goffredo Manzo e dall'assessora alla cultura Clara Conforti in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Dopo un reciproco scambio di doni, la delegazione ha visitato la scuola e ha definito le linee programmatiche dell'incontro che si terrà dopo le vacanze estive.

Fonte: Ufficio Stampa