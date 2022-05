Educazione sessuale a scuola, sei d'accordo? Il sondaggio di gonews.it

Il tema dell'educazione sessuale nelle scuole arriva in Consiglio regionale. In realtà non si tratta solo di educazione sessuale, ma anche all'affettività e all'emotività. A proporre l'istituzione di questi momenti di riflessione e istruzione tra i banchi è il consigliere regionale Pd Iacopo Melio, depositando una mozione che presto sarà discussa in aula.

Parlare dei cambiamenti che avvengono naturalmente crescendo, dell'anatomia e della sessualità nelle scuole diventa anche oggetto del nuovo sondaggio di gonews.it, che si rinnova ogni settimana con una domanda sempre diversa, sottoposta all'attenzione dei lettori.

La mozione presentata da Melio, che ha l'obiettivo di creare momenti di istruzione e sensibilizzazione "adeguati alle varie fasce d'età delle e degli studenti", presuppone non solo l'educazione sessuale, materia già affrontata più o meno approfonditamente nelle scuole, ma di "ampliare la prospettiva e non basarsi solo sugli aspetti fisici, ma educare i giovani all’amore, alle diversità e all’autenticità, in modo da alimentare la consapevolezza e il rispetto reciproco" spiega il Melio. Novità che secondo il consigliere potranno avere benefici sui ragazzi, che intanto potranno trovare anche un supporto psicologico per affrontare argomenti, a volte ancora difficili da esternare a genitori o amici.

Sulla base del tema, che finirà in Consiglio regionale, gonews.it chiede ai lettori di dire la propria. Per votare alla domanda "Educazione sessuale a scuola, sei d'accordo?" basterà andare sulla colonna destra della home page del sito. Per esprimersi c'è tempo fino a giovedì 19 maggio, data in cui tireremo le somme delle vostre risposte.