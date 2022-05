Erasmus Plus, il 'Virgilio' in giro per l'Europa fino al 2027

Il Liceo Virgilio di Empoli ha ottenuto il prestigioso accreditamento Erasmus+ che gli consentirà fino al dicembre del 2027 di attivare progetti, finanziati, di mobilità internazionale. La scuola si potrà così aprire all’Europa, realizzando assieme ai paesi aderenti al programma esperienze di formazione per insegnanti, dirigenti scolastici e personale della scuola e soprattutto consentire la mobilità individuale e di gruppo degli studenti fini di studio o di tirocinio.

La caratteristica principale di questa opportunità, introdotta per le scuole con Erasmus+ 2021-2027, è la possibilità di progettare la mobilità con unastrategia a lungo termine per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.

L’accreditamento, ad opera dell’Agenzia Nazionale Indire, è avvenuto in seguito alla selezione del Piano Erasmus+ predisposto dall’Istituto in linea con obiettivi ed esigenze formative specifiche della scuola e con gli standard di qualità europei per la mobilità, in modo da garantire un livello alto in tutte le fasi del progetto e in tutte le attività.

Essere accreditati consentirà all’Istituto di progettare secondo una strategia a lungo termine e contare su un costante supporto finanziario, oltre che avvalorare la dimensione europea della scuola.

Il Virgilio è attivo nella progettazione europea già dal 2013 quando ha preso parte ad un progetto Comenius. Il primo progetto Erasmus+, realizzato con i paesi partner Francia e Germania nel biennio 2015-17 era denominato “European footprints towards the future – local responsabilities” e verteva su tematiche ambientali.

Nel successivo biennio 2017-2019 è stata la volta di “Inclusion of immigrants into our everyday life in Europe”, che trattava il tema dell’accoglienza dei ragazzi immigrati nei diversi paesi europei. L’arrivo della pandemia ha imposto uno stop e, non appena è stato possibile tornare a ideare nuovi progetti, l’Isituto ha ottenuto il finanziamento per “A new international dimension, an environmentally friendlier consciousness and more advanced digital skills for a reborn postpandemic era”.

Da maggio a dicembre di quest’anno 30 studenti delle classi terze del Liceo Linguistico avranno la possibilità di incontrare e confrontarsi con coetanei europei. In questi giorni il primo gruppo di studenti e le insegnanti del team Erasmus Plus coordinato dalla professoressa Sandra Ciari, è partito alla volta di Osnabrück, in Bassa Sassonia. Sarà poi la volta della Spagna e infine sarà la nostra stessa scuola ad ospitare studenti e insegnanti stranieri.