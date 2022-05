Festa di Sant'Ubaldo a Pisa: musica, teatro e pollice verde

Torna la tradizionale festa di Sant'Ubaldo che si svolge a Pisa lungo il Viale delle Piagge e nel quartiere di San Michele. La storica festa, che quest’anno raggiunge la 43° edizione, è organizzata dal Comitato delle Piagge con il supporto del Comune di Pisa. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, i festeggiamenti tornano alle origini popolari e religiose della ricorrenza, con un calendario di eventi che spazia da lunedì 16 a sabato 28 maggio, che coloreranno il Viale delle Piagge, la Chiesa di San Michele degli Scalzi, l’anfiteatro del centro espositivo SMS, lo spazio verde della Biblioteca comunale SMS, il Parco di Mau, la caserma dei Vigili del Fuoco, il Cinema Lanteri, la Chiesa di San Jacopo e Filippo.

Oltre ai molti eventi nel quartiere, la mostra mercato si snoderà lungo il Viale delle Piagge nei giorni di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio, dalle ore 10 della mattina fino alle ore 21 della sera, composta da circa 150 stand che vendono piante, sementi, attrezzature per il giardinaggio e la coltivazione dell'orto, artigiani, aziende agricole ed enogastronomiche di qualità provenienti da ogni parte d'Italia.

Il programma completo degli eventi dal 16 al 28 maggio

LUNEDÌ 16

Ore 18.00 - Chiesa di San Michele degli Scalzi

Celebrazione della Santa Messa patronale di S. Ubaldo officiata da Don Lorenzo Bianchi. Benedizione dell’olio e prime unzioni.

MERCOLEDÌ 18

Ore 16.30 - Anfiteatro Centro SMS

La Bottega “Si Legga, attori e registi tutti” presenta la Fiaba inedita Pinocchia con

musiche e illustrazioni animate dal Prof. Michelangelo Boccaccio e dal M° Marco Perani.

GIOVEDÌ 19

Ore 17.00 - Salita S.Ubaldo – V.le delle Piagge

Inaugurazione della Festa ed apertura Stand

Intervengono: Michele Conti Sindaco di Pisa; Don Lorenzo Bianchi Parroco S. Michele degli Scalzi; Antonio Schena Presidente Comitato Le Piagge

Ore 18.30 - Oratorio San Michele

Il senso della Pace in un Santo medievale: Ubaldo Baldassini da Gubbio, di Alessio Bologna

Ore 21.00 - Anfiteatro Centro SMS

La Bottega “Si legga - attori e registi tutti” presenta l’adattamento ridotto de La Mandragola

di N. Machiavelli Accompagnamento musicale del prof. Michelangelo Boccaccio.

VENERDÌ 20 - Gli allievi delle Scuole Elementari “Oberdan” di Pisa presentano:

Ore 15.00 - Salita S. Ubaldo - (Prato Biblioteca Comunale)

“DIRICCIOPOLI” Mostra dei lavori degli Allievi della IIA e IIIA, casette-Torri pisane sul tema “I Diritti dei Bambini e delle Bambine”, DIRITTO alla PACE attraverso attività varie in rassegna.

Ore 17.00 - Anfiteatro Centro SMS

Spettacolo animato e recitato dai bambini delle classi prima, quarta e quinta tratto dal libro “Ciccio, il Riccio che si trasforma” – Nel Bosco dei Talenti di Sara Frediani, Presidente

dell’Associazione “Talenti Autistici”.

Ore 21.00 - Anfiteatro Centro SMS

Per la rassegna “SPIRITI SOLITARI”, Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni presentano:

Ai confini della Spiritualità - Lucio Dalla a 10 anni dalla morte.

SABATO 21

Ore 15.00 - Anfiteatro Centro SMS

“Aria di Primavera” (Ed. 2022) rassegna di Poesia degli Allievi dell’Istituto Comprensivo

V.Galilei di Pisa. A seguire: Saggio Musicale diretto dai Proff. Boccaccio Michelangelo e

Martinelli Guido.

Ore 17.30 - Chiesa di San Michele degli Scalzi

Celebrazione della Santa Messa officiata da Don Lorenzo Bianchi. Benedizione delle

bandiere della magistratura di S.Michele

Ore 18.30 - Oratorio San Michele

Presentazione Libro “ALOHA!” romanzo epistolare di Luca Poli (Ed. Carmignani 2022).Interviene l’Autore.

DOMENICA 22

Ore 9.00 / 11.15 / 18.30 - Chiesa di San Michele degli Scalzi

Celebrazione della Santa Messa officiata da Don Lorenzo Bianchi e tradizionale unzione

per intercessione del Santo.

Ore 9.00 - Con partenza da Bar Lilli

“PassegiAmo” con CSI GYM: abituare al cammino come pratica non occasionale per

incentivare l’aggregazione.

Dalle ore 10.00 alle 19.00 - Parco di MAU

CSI in Tour: “A ciascuno il suo SPORT” per la promozione sportiva dei giovani.

Giochi e socializzazione.

Dalle ore 15.00 alle 19.00 - Caserma dei Vigili del Fuoco (Lato Viale delle Piagge)

”POMPIEROPOLI” - I pompieri incontrano i Bambini presso la sede dei Vigili del Fuoco. Simulazione attraverso giochi dell’attività svolte dai Vigili del Fuoco.

Ore 21.00 - Chiesa di San Michele degli Scalzi

Concerto per Archi e Coro dell’Orchestra Pisa Sinfonietta dell’Associazione Culturale S.

Francesco e Coro della Filarmonica Pisana. Musiche di Vivaldi e Mozart.

Direzione del M° Giovanni del Vecchio

24 - 28 MAGGIO | DEDICATO ALLA VERGINE MARIA, MADRE DELLA SPERANZA

MARTEDÌ 24 - Chiesa di San Biagio

Ore 18:00

Celebrazione della Santa Messa

Ore 18.30

Presentazione ed inaugurazione attività dell’Associazione Donatori di Sangue “E.Cuciniello”in San Biagio. Intervengono: Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alessandro Gennai; Prof. Ugo Boggi, Primario di Chirurgia Generale presso AOP. Saranno presenti: Marcello Lazzeri, medico di emergenza territoriale ed ospedaliera; Alessandro Betti, Presidente Pubblica Assistenza di Pisa.

MERCOLEDÌ 25

Ore 18.00 - Chiesa di San Jacopo e Filippo

Santa Messa con i malati e gli anziani ai quali sarà amministrato il sacramento

dell’Unzione degli infermi.

GIOVEDÌ 26

Ore 18.00 - Sala Lanteri

“116 Anni degli Oblati a Pisa: formazione spirituale, culturale e sociale”

Intervengono: Padre Andrea Brustolon, Oblato di Maria Vergine e Prof. Alessio Bologna, storico.

VENERDÌ 27

Ore 17.00 - Oratorio San Michele

Presentazione della silloge poetica di Simonetta Princivalle “Assoluto Plurale” (edizioni

Carmignani,2022). Interviene l’autrice.

Ore 17.30 - Oratorio San Jacopo e Filippo (Ingresso Via Masaccio 14)

“Conflitto e Pandemia: il dono per salvare la vita” Intervengono: Fondazione ARPA, Caritas

Internazionale, Croce Rossa Italiana, Oblati di Maria Vergine, Unicef.

Al termine apericena sociale.

Ore 21:00 - Chiesa di San Jacopo e Filippo

“VOCI DELLA SPERANZA” - Concerto Gospel a cura di Voices of Heaven e raccolta fondi per l’Ucraina.

SABATO 28

Ore 21.00 - Chiesa di San Jacopo e Filippo

Processione in onore della Madonna delle Grazie. Partenza dalla Chiesa di S. Jacopo.

La partecipazione agli eventi è gratuita