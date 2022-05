Fibra ottica Montelupo, interventi fino a fine 2023

In arrivo la fibra ottica fino a abitazioni e imprese. Sono in corso gli interventi da parte di due operatori privati dell’infrastruttura a banda ultralarga FTTH.

L’infrastruttura sarà completata entro il 2023 su tutte le aree urbanizzate di Montelupo Fiorentino. I cittadini dopo l’attivazione dei singoli rami dell’infrastruttura potranno rivolgersi agli operatori di telefonia per attivare il servizio.

L’emergenza sanitaria ha mutato anche le abitudini di utilizzo delle nuove tecnologie e della rete e con l’avvio dello smartworking è divenuta indispensabile una connessione ad alte prestazioni. Ciò anche in virtù dello sviluppo delle piattaforme di gioco e intrattenimento sempre più diffuse nelle nostre abitazioni.

In conseguenza si sono evidenziate alcune debolezze nell’infrastrutturazione a banda larga del territorio, in particolare nelle frazioni più periferiche, nonostante la completa copertura con la fibra ottica fino agli armadi di distribuzione (FTTC).

In queste settimane è iniziato l’intervento che dovrebbe concludersi nel 2023..

Due operatori privati, infatti, stanno realizzando l’infrastruttura per far passare la fibra in tutto il territorio comunale, arrivando a quasi tutte le abitazioni, comprese le zone industriali, realizzando i collegamenti in fibra ottica tra gli armadi di derivazione e i singoli immobili.

Le centraline di alcune zone residuali invece saranno infrastrutturate dall’aggiudicatario di un avviso pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

"Avere la banda ultralarga è ormai avvertita come una necessità da gran parte dei cittadini e imprese e rappresenta il fondamento per esercitare il diritto all’amministrazione digitale senza doversi recare nei vari uffici. Per questo accogliamo con grande favore le proposte di infrastrutturazione di Montelupo. I lavori per la fibra ottica in ogni casa creeranno sicuramente alcuni disagi, ma l’obiettivo è irrinunciabile", spiega l’assessore all’innovazione Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa