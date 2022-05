Fugge dopo l'incidente, denunciato

È stato denunciato per fuga dopo incidente e omissione di soccorso. Si tratta del conducente dell’auto che ieri mattina si è allontanato a piedi dopo l’urto con un furgone in lungarno Colombo a Firenze. Il conducente, un trentenne italiano, si è presentato ieri sera al comando della Polizia Municipale accompagnato dall’avvocato. Con lui anche il passeggero con cui era fuggito, che è stato denunciato per lo stesso reato in concorso. Il terzo passeggero era rimasto sul luogo dell’incidente.