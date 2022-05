Guasto al Pegaso di Siena, elisoccorso in riparazione

Temporaneo spostamento della superficie di atterraggio e decollo dell’elisoccorso Pegaso dall’Aou Senese alla Caserma del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” di Siena, in Piazza Amendola. La decisione si è resa necessaria a causa di un guasto all’elicottero, attualmente in riparazione sull’elisuperficie dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: appena possibile, Pegaso lascerà la pista e l’elisoccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte tornerà alla sua normale operatività.

«Ringraziamo il 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” per la consueta e proficua collaborazione – sottolinea il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese –. Il rapporto tra l’ospedale e la Folgore ha radici profonde e il supporto fornito è sempre molto importante – aggiunge Barretta -: anche in questa circostanza, così come in occasione dei lavori di ammodernamento della pista, la loro vicinanza ci permette di restare pienamente operativi nell’ambito dei servizi dell’emergenza-urgenza».

I pazienti che atterreranno alla Caserma saranno poi trasportati all’Aou Senese in ambulanza tramite il servizio 118.