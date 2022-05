Icaro torna a volare: la scuola di recitazione sanminiatese in scena a Castelfranco di Sotto

Nel settembre 2019, a San Miniato Basso, nasce la scuola di recitazione “LE ALI DI ICARO” (inizialmente “San Genesio”), grande successo con 30 allievi al primo anno di vita! Poi nel febbraio 2020 arriva la pandemia che minaccia seriamente di far sparire la scuola, ma “Icaro”, resiste e riesce comunque a portare virtualmente in scena, attraverso il supporto video, i 30 allievi partecipanti. Il racconto non finisce qui perché la conseguente crisi economica culturale, rischia di far sparire nuovamente la scuola di recitazione, lasciando Icaro da solo di fronte al proprio destino. Ma lui non si arrende, reagisce e riparte verso il sole cocente del 2021, dove la terza ondata lo travolge nuovamente.

La storia potrebbe finire qui, ma l'Arte trova sempre nuova linfa vitale, soprattutto in tempi bui, e finalmente il percorso degli allievi (ormai al terzo anno di scuola senza riuscire a debuttare mai in teatro) vede un traguardo ambito e inaspettato. Piccola grande storia di ragazze e ragazzi, di donne e uomini amanti della cultura che, nonostante le grandissime difficoltà incontrate, vanno avanti fieri e resilienti credendo terribilmente in quello che fanno e nel sogno di volare con ali di cera, senza paura, verso un sole rigenerante.

Gli allievi della scuola di recitazione “Le ali di Icaro”, andranno (finalmente) in scena al “Teatro della Compagnia” di Castelfranco di Sotto (PI), nei giorni 14 maggio 2022 ore 21.00 con “La Fantasma di Canterville”(di Oscar Wilde) e 21 maggio 2022 sempre ore 21.00 con “Sarto per Signora”(di Georges Feydeau), entrambi gli spettacoli teatrali hanno la regia di Cristiano Mori.

Fonte: Ufficio Stampa