In ricordo di Alberto Giani un premio per la scuola Checchi di Fucecchio

Sono passati quindici anni da quando Alberto è venuto a mancare e oggi, nel giorno del quindicesimo anniversario della sua scomparsa, il CIF, Centro Italiano Femminile, vuole ricordarlo e commemorarlo insieme a tutta la comunità di cui ha fatto parte e in particolar modo agli amici della Casa del Fanciullo, luogo che quotidianamente perpetua le sue azioni attraverso gesti di sostegno ai giovani e alle famiglie.

In sua memoria, proprio oggi, pubblichiamo un premio per la scuola superiore Arturo Checchi, dove lui ha insegnato, attraverso il quale invitiamo gli alunni, guidati dai loro insegnanti di religione, come Alberto è stato, a ricercare e documentare le sue azioni svolte in ambito sociale e caritativo.

Confidando in una sentita partecipazione, condividiamo con la famiglia e gli amici cari, questa iniziativa affinché possa essere un nuovo punto di partenza per promuovere messaggi di pace e solidarietà tra i giovani.

Grazie Alberto.

Il Premio Alberto Giani

Il premio intende riconoscere ai gruppi-classe una giornata da relatori, il 13 maggio 2023, durante la quale iragazzi si faranno portavoce delle ricerche e delle testimonianze e saranno ospiti del Centro per condividereuna cena insieme. A ciascuna classe inoltre verrà riconosciuta una somma di 100 euro.

Il premio viene presentato il 13 Maggio 2022, quindicesimo anniversario della scomparsa di Alberto.

La giornata di presentazione degli elaborati avverrà alla presenza del Consiglio di Presidenza del CIF, della vice sindaco Emma Donnini e dei familiari. La giornata sarà aperta al pubblico.

E' richiesta alla scuola la comunicazione del numero delle classi partecipanti entro fine ottobre 2022.

CIF Fucecchio