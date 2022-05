Insegnante di sostegno violenta studente disabile 17enne: andrà a processo

A processo un'insegnante di sostegno di 50 anni, accusata di abusi sessuali verso un suo studente disabile all'epoca dei fatti minorenne. L'aggravante della violenza sessuale su minore riguarda la disabilità e la minorità psicologica dell'allora 17enne rispetto alla donna. I fatti sarebbero avvenuti il 5 novembre 2019.

Il giovane ha raccontao dell'abuso presunto avvenuto il 5 novembre 2019 in un incidente probatorio. Inizialmente le prime affermazioni del giovane portarono alla denuncia, i fatti sono stati poi confermati anche nell'incidente probatorio. L'approccio dell'insegnante in una scuola superiore dell'area fiorentina si è spinto oltre e la donna poi avrebbe detto allo studente di non raccontare niente e di mantenere il segreto. Il giovane ha poi raccontato di nuovo, con un certo trasporto emotivo di sofferenza, di fronte al gip Federico Zampaoli, da qui il rinvio a giudizio della donna. Il pm che ha seguito le indagini dei carabinieri è Alessandro Piscitelli.