Laba, lectio magistralis di Bruno Corà sul pittore Alberto Burri

Una lectio magistralis per parlare del pittore umbro Alberto Burri e illustrare l’attività dell’omonima Fondazione che a Città di Castello porta avanti l’eredità di uno dei grandi maestri dell’arte italiana. E’ in programma per sabato 14 maggio, a partire dalle ore 10, l’incontro “Burri e la Fondazione Burri”, promosso dalla Laba di Firenze nell’ambito del corso di Storia dell’Arte Contemporanea della docente Lucia Fiaschi.

Ospite speciale, il critico d’arte e accademico Bruno Corà, presidente del Cda della Fondazione, che interverrà in Accademia per un focus a 360 gradi sulla figura di Burri, sul suo operato e sull’impegno della Fondazione Burri - a livello nazionale e internazionale - nel promuovere conferenze, dibattiti e convegni per favorire la conoscenza di questo grande protagonista della cultura del Novecento. Due sono le sedi in cui la Fondazione opera: Palazzo Albizzini e gli Ex Seccatoi del Tabacco, entrambe a Città di Castello, in provincia di Perugia. I Seccatoi, in particolare, ospitano dallo scorso aprile la mostra “La Luce del nero” a cui Corà farà riferimento nel proprio intervento. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un prezioso momento di confronto e ascolto per tutti gli allievi della Laba di Firenze, da sempre impegnata nel coinvolgere figure di spicco dell’ambito culturale e artistico italiano.

Bruno Corà (Roma, 1942)

Bruno Corà, critico e storico dell'arte, è attualmente Presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. E’ stato docente presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia (1979-1999), l’Università di Cassino (1999-2005) e di Firenze (2005-2008). Accademico d’onore dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci (Perugia,1981), professore emerito della Athens School of Fine Arts (2013), ha ricoperto ruoli di spicco in numerose realtà istituzionali: è stato infatti direttore del Museo Pecci di Prato (1995-2002), di Palazzo Fabroni di Pistoia (1993-2001), del CAMeC de La Spezia (2003-2007), del Museo d’Arte e del Polo culturale di Lugano (2008-2010). Curatore delle Biennali di Gubbio (1996-97, 2016), di Carrara (2006), de La Spezia (2002, 2004 e 2006) e Commissario per l’Italia alla Biennale di Dakar (2002). E’ autore di numerose pubblicazioni sui principali artisti contemporanei internazionali. Curatore di convegni scientifico-artistici, ha viaggiato e curato mostre in varie città degli Stati Uniti, Canada, Giappone, Russia, Europa, Cina e di altri Paesi.

Laba

La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, autorizzata dal Miur a rilasciare titoli equipollenti alla laurea (D.M. 358 del 30 maggio 2017), è attiva da 20 anni e presenta corsi accademici strutturati, offrendo la possibilità di conseguire diplomi in cinque indirizzi: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design. Disponibili anche due corsi di 2° livello: in Interior Design e in Cinema e Audiovisivi. La Laba collabora con importanti aziende nazionali e internazionali, con cui organizza stage e seminari per favorire l'esperienza diretta dei ragazzi all'interno del mondo del lavoro

