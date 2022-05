Lite familiare, la polizia interviene e ritira armi

Intervenuti per sedare una violenta lite in casa a Siena, sfociata anche in minacce gravi nei confronti di un familiare, i poliziotti hanno ritirato numerose armi che erano detenute nell'appartamento. Sul posto la polizia.

Come scrive la questura "al termine dell'attività d'indagine, hanno accertato che nell'abitazione erano detenute, lecitamente, numerose armi, ma constatata la pericolosità dei soggetti coinvolti, ritenuti capaci di abusarne, al fine di scongiurare un loro illecito utilizzo hanno proceduto all'immediato ritiro".