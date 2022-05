Mazzeo visita Enegan a Vinci: "Ascoltare le aziende per creare sviluppo sul territorio"

Nella giornata di oggi, venerdì 13 maggio, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, ha fatto visita alla sede di Enegan a Vinci, incontrando alcuni dei soci dell’azienda. Insieme al presidente Mazzeo era presente il vicesindaco del Comune di Vinci Sara Iallorenzi.

Enegan, trader di gas, luce e tlc che opera a livello nazionale, è nata nel 2010 ed in appena 12 anni è riuscita ad affermarsi in tutta Italia, raggiungendo importanti traguardi. Oggi, infatti, l’azienda può contare su circa 300 dipendenti ed un fatturato di oltre 500 milioni di euro. La visita del presidente Mazzeo, che ha avuto modo di vedere gli uffici operativi dell’azienda, è la dimostrazione di quanto una realtà come Enegan sia considerata a livello territoriale.

"Continua, compatibilmente con gli impegni istituzionali, il mio tour nelle realtà produttive e imprenditoriali della Toscana. Appena posso vado a conoscere le persone che investono nella nostra Regione, creando occupazione. Ho ascoltato con molta attenzione la storia di Enegan, il loro piano di investimenti, ma anche le tante problematiche connesse al settore energetico. Compito della politica è ascoltare le aziende e gli investitori per costruire le basi affinché si creino sviluppo e lavoro sul territorio della nostra Regione", ha sostenuto il presidente Antonio Mazzeo.

Andrea Guarducci, presidente di Enegan, afferma: "Siamo orgogliosi di aver ricevuto la visita del presidente Mazzeo. L’incontro di oggi, per noi, ha un grande valore. Avere l’attenzione delle istituzioni e di ruoli apicali a livello regionale, significa che il nostro lavoro ed i nostri sforzi sono apprezzati e considerati. Nonostante la nostra visione nazionale, siamo legati al territorio dove siamo nati e che ci ospita e sentiamo la responsabilità verso le 300 famiglie dei dipendenti che garantiscono la qualità dei nostri servizi. E questo, non può che essere uno sprone per continuare a crescere".

Fonte: Ufficio stampa