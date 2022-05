Publiacqua: inaugurato nuovo ufficio al pubblico a Firenze

L’ufficio di via Accolti è attivo dal 26 aprile ed ha sostituito quello precedentemente sito in via De Sanctis 49/51. Un trasferimento che è stata l’occasione per mettere a disposizione dei cittadini di Firenze e dei comuni limitrofi un punto di contatto non solo nuovo ma anche più attento all’ambiente e tecnologicamente avanzato.

Il nuovo Ufficio al Pubblico di via Accolti è stato progettato con soluzioni di domotica all’avanguardia e finalizzate al risparmio energetico. Le luci interne, ad esempio, sono in grado di regolarsi in autonomia e coerentemente con l’illuminazione proveniente dall’esterno. Oltre a questo anche il sistema di riscaldamento/raffreddamento è in grado di regolarsi in autonomia garantendo la temperatura ottimale nei 12 mesi dell’anno.

Soluzioni che fanno bene all’ambiente, come detto, ma che accrescono anche i livelli di confort per lavoratori e utenti, tra l’altro, con una capacità ricettiva importante.

L’ufficio, presso il quale si possono effettuare tutte le pratiche inerenti il rapporto contrattuale con Publiacqua ed il servizio idrico, è infatti dotato di 7 postazioni, di un ufficio di back office, dedicato alle pratiche più complesse, e di una postazione di accoglienza dalla quale il cittadino viene immediatamente assistito ed indirizzato secondo le sue necessità.

Ultima chicca, come del resto anche gli altri uffici, l’ufficio è dotato di un erogatore di acqua a disposizione di utenti e personale.

ORARI ED ALTRI CANALI DI CONTATTO CON PUBLIACQUA

Il nuovo Ufficio al Pubblico è attualmente aperto su appuntamento con le seguenti modalità:

dal Lunedi al Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30; il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

Gli appuntamenti possono essere presi chiamando i numeri telefonici 055/6862616, 055/6862617, 0574/478419 (dal Lunedi al Giovedì ore 08.30 - 16.30 ed il Venerdì ore 08.30 - 13.00) oppure contattando il Call Center 800 238 238 (da numero fisso gratuito, e 055/0518080 da cellulare) dal lunedì al venerdì 09.00 - 18.00; sabato 09.00 - 13.00.

Con l’occasione ricordiamo ai cittadini che è possibile effettuare le pratiche commerciali utilizzando i canali di contatto alternativi. Numero Verde 800 238 238 (da numero fisso) e 055 0518080 (da cellulare) con orario: dal lunedì al venerdì 09:00 - 18:00; sabato 09:00 - 13:00; Lo sportello on line MyPubliacqua, disponibile sul sito e tramite App disponibile sia sui sistemi Android che IOS; lo Sportello Digitale Publiacqua, disponibile su prenotazione, che si può effettuare dal sito, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

