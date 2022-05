Scontri con le forze dell'ordine a Le Piagge, confermate le 8 condanne

Confermate le condanne per gli scontri del 6 dicembre 2014 con le forze dell'ordine nella zona delle Piagge a Firenze. A stabilirlo la corte di appello di Firenze, riformando la pena a 11 mesi da un anno del tribunale. Le otto condanne sono state inflitte per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre i reati di adunata sediziosa e porto di strumenti atti a offendere sono andati prescritti.

Gli scontri con polizia e carabinieri si verificarono quando vari gruppi della sinistra e dei centri sociali si riunirono per cercare di avvicinare un'iniziativa di Forza Nuova. Le forze dell'ordine tennero le manifestazioni a distanza, intervenendo con tre cariche di alleggerimento sugli antagonisti. Gli accertamenti degli investigatori, tramite i video della Digos e dei reparti scientifici, portarono all'identificazione di coloro che si resero più attivi nei disordini e ad un'inchiesta finita con le condanne del tribunale a un anno per gli otto esponenti di area antagonista, e all'assoluzione di altri due. Oggi per quelle stesse otto persone è arrivata la conferma delle condanne, con lieve diminuzione della pena.

Le motivazioni sono attese tra 90 giorni e l'avvocato difensore si riserva il ricorso in Cassazione.