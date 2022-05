Soccorso pediatrico, evento formativo con le associazioni di volontariato empolesi

Si rinnova la sinergia del volontariato empolese con l’organizzazione di “Rescue Kids. Campus formativo sulle linee guida per il soccorso pediatrico”, in programma per Domenica 15 Maggio al Museo della Vite e del Vino a Montespertoli. Dopo l’evento dello scorso autunno “Rescue Training Practice”, tenutosi al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, che coinvolse trecento soccorritori delle associazioni del territorio in attività formative specifiche, Misericordie, ANPAS, CRI, Centrale Operativa 118, Azienda USL Toscana Centro e NUE 112, tornano con una giornata dedicata alla formazione.

Domenica, dalle ore 09:00 alle 17:30, i soccorritori saranno coinvolti in isole formative in cui verranno approfonditi i temi dell’approccio al bambino e alla famiglia; la prevenzione e la gestione del trauma nei più piccoli; la cura del neonato da parte dell’ostetrica; l’utilizzo del LUCAS, il dispositivo meccanico usato nell'effettuazione di compressioni toraciche efficaci e di qualità costante su pazienti in arresto cardiaco; le funzionalità dell’Automedica. Un’isola sarà curata dal personale del NUE 112, il numero unico per contattare i servizi di emergenza all'interno dell'Unione Europea. Le lezioni teoriche/pratiche saranno tenute da gruppi di lavoro costituiti da professionisti sanitari dell’Azienda USL Toscana Centro, del 118, da medici specialisti e da formatori delle associazioni.

“Si tratta di un evento importante che permette ai soccorritori di usufruire di approfondimenti formativi ed esercitazioni pratiche - afferma Fabio Nacci, Coordinatore Misericordie Empolesi - Valdelsa - Valdarno - ma anche una manifestazione che segna un altro passo avanti nella collaborazione tra le associazioni locali impegnate nel campo dell’emergenza sanitaria. Un impegno che le nostre Misericordie portano avanti con i servizi alla popolazione svolti quotidianamente e che raggiungono sempre elevati standard qualitativi grazie ad un costante investimento in ambito formativo.”

Un momento dunque di unione e sviluppo delle competenze sottolineato anche Mauro Dei, Coordinatore CRI Empolese - Valdelsa - Valdarno: “In continuità con l’analogo evento svolto nell’Ottobre 2021 ad Empoli, ritengo che questa condivisione di esperienze rappresenti un’ottima occasione di crescita per i volontari delle nostre associazioni, in sinergia con i sanitari del 118 e della nostra ASL. La Croce Rossa Italiana è lieta di partecipare e dare il suo contributo all’evento, realizzato insieme alle altre associazioni di volontariato dell’empolese, con lo scopo di approfondire e condividere tematiche specifiche sul soccorso pediatrico.”

Grande attesa ed entusiasmo per la giornata formativa anche da parte di ANPAS. "La formazione in ANPAS è percepita e vissuta come un percorso partecipato in grado di coinvolgere tutti i livelli del movimento - afferma Mariano Falcini, Coordinatore Pubbliche Assistenze Empolesi - al pari di tutte le altre attività svolte dalle nostre associazioni. Uno degli scopi della formazione è rendere capace il partecipante di svolgere in modo consapevole, preparato e autonomo il ruolo per cui è stato formato, nel rispetto dei protocolli in essere. Per questo l’evento del 15 Maggio è fondamentale: perché tutto il sistema possa muoversi secondo un protocollo unico, con un maggiore beneficio per tutti i cittadini. Vorrei ringraziare il Comune di Montespertoli per aver messo a disposizione i locali del Museo della Vite e del Vino, dove si svolgerà la manifestazione e tutti i formatori e i volontari che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a questo importante incontro."

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa