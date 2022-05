Special Olympics Torino, il Torch Run fa tappa a Firenze

La fiamma di Special Olympics riaccende il fuoco dell'inclusione attraverso lo sport. Domani il Torch Run farà tappa a Firenze: sta attraversando l'intera Penisola e rappresenta l'occasione per annunciare l'arrivo di un grande evento, preparando le comunità nazionale ad accogliere gli atleti Special Olympics protagonisti della 37ª edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022. Quella di Torino è una delle più grandi manifestazioni sportive dedicate a persone con disabilità intellettiva mai realizzate in Italia e la prima sul campo dopo l'inizio della pandemia.

Sabato, in piazza Santa Croce, il programma dell'evento prevede l'esibizione delle ginnaste dello Special Team/Arcobaleno ginnastica Prato, musici, sbandieratori e dame della Signoria, il cantante Andrea Prestianni.

L'evento sarà condotto da Alessandro Martini (televisium social tv e responsabile artistico dei Giochi di Montecatini). Tanti i runner che accompagneranno la torcia, guidati da due testimonial: l'atleta Abdul Majeed Omar (specialità salto in lungo e triplo) e Tommaso Lucatuorto Romessa del calcio giovanile. La torcia, accompagnata dai runners, partirà da piazza Pitti alle 14 per poi arrivare in piazza Santa Croce intorno alle 14.30. A seguire il cerimoniale di accensione del triplode.

Con 44 tappe in tutta Italia, quest’anno in particolare, il Torch Run assume un valore di rinascita, di ripartenza dei Giochi Nazionali Special Olympics tornati ad essere organizzati finalmente in presenza.

Il Torch Run è partito il 18 marzo, da Udine, nella regione che ha ospitato gli ultimi Giochi nazionali invernali, e terminerà il suo percorso il 5 giugno a Torino in occasione della cerimonia di apertura quando, allo stadio Olimpico Grande Torino, accenderà il tripode dando il via ufficiale ai Giochi.

I Giochi vedranno la partecipazione di oltre 3000 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale, che si cimenteranno in 19 discipline sportive individuali e di squadra, queste ultime praticate in modo 'unificato' con la contemporanea presenza di giocatori con e senza disabilità.

"Ringrazio gli organizzatori per questo evento - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - la torcia olimpica è un simbolo potente e universale che in quest'occasione lancerà un messaggio di speranza: quello dell'importanza dello sport per superare ogni tipo di barriera e di stereotipo".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa