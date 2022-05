Trovata morta donna ustionata dall'incendio in casa

Trovato il cadavere di una donna con gravi ustioni in un'abitazione di Lari, nel comune di Casciana Terme Lari. L'incendio si era sviluppato nell'appartamento della donna. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Pisa per domare le fiamme. Ancora non è chiara la dinamica ma si pensa che un incidente domestico potrebbe aver fatto innescare l'incendio. I vicini, interrogati dalle forze dell'ordine, hanno parlato di uno scoppio prima di sentire odore di bruciato e poi di accorgersi delle fiamme. Le indagini sono ancora in corso.