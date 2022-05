Volterra su Rete 4: la Cattedrale sotto i riflettori

Domenica 15 maggio Volterra sarà in onda su Rete 4 alle ore 9 nella trasmissione “I luoghi del cuore” dedicata alle Terre di Pisa.

"Questo servizio dedicato ai luoghi di fede nelle Terre di Pisa - dichiara l'assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti – rappresenta un’occasione per valorizzare gli itinerari religiosi e culturali del nostro territorio. La Cattedrale di Volterra sarà, infatti, una delle tappe del tour che avrà inizio in piazza dei Miracoli per far conoscere le bellezze storico-artistiche e per offrire un nuovo itinerario turistico. Un grazie particolare – conclude Luti - alla Camera di Commercio di Pisa che, all’interno del progetto di promozione territoriale Terre di Pisa, ha coinvolto la nostra città nella trasmissione”.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa