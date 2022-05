Auto contromano in Fi-Pi-Li poi lo schianto: muore un uomo, 4 giovani feriti

Tragedia a notte fonda sulla Fi-Pi-Li all'altezza dell'Interporto di Livorno. Un'auto, che stava procedendo contromano si è scontrata con un'altra auto che stava viaggiando regolarmente in direzione Firenze.

Nello schianto, intorno alle 4 del mattino, è morto un 26enne che si trovava alla guida dell'auto contromano e sono rimasti gravemente feriti quattro giovani, sull'altro mezzo in direzione Firenze.

Alla vista della macchina, che secondo le prime informazioni avrebbe percorso diversi km, sono scattate diverse telefonate alla polizia stradale. Inutili purtroppo i tentativi di fermarla, le auto sulla superstrada sarebbero riusciti a schivarla fino al km 71, fino al mezzo con i quattro giovani, col quale è avvenuto il violento incidente frontale. Il guidatore del mezzo contromano sarebbe morto sul colpo, mentre gli altri quattro ragazzi tra i 23 e i 26 anni sono rimasti gravemente feriti. Sul posto, allertati proprio da vari automobilisti, sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno estratto due persone incastrate nei mezzi, uno di fronte all'altro.

La Fi-Pi-Li è rimasta chiusa per diverso tempo in direzione Firenze per permettere le operazioni di soccorso, mentre ora le forze dell'ordine cercheranno di ricostruire l'incidente, e come la superstrada possa essere stata imboccata contromano.

Nell'incidente perde la vita un 36enne di San Miniato

A perdere la vita nello scontro frontale un 36enne, e non 26enne come precedentemente indicato, residente nel comune di San Miniato. Secondo quanto emerso da successivi accertamenti, il 36enne si trovava alla guida dell'auto che per cause ancora da verificare, stava procedendo contromano sulla superstrada da alcuni km.

Nell'altra auto coinvolta, che viaggiava in direzione Firenze, i quattro occupanti feriti sono stati ricoverati due all'ospedale di Cisanello, e altri due all'ospedale di Livorno.