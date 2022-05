Camion in fiamme sull'A1 tra Firenze Sud e Incisa, code in direzione Roma

Poco dopo le ore 8:15 sull’autostrada A1 Milano–Napoli, un mezzo pesante ha preso fuoco nel tratto compreso tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma all'altezza del km 317. Le fiamme hanno interessato il rimorchio del mezzo pesante, che trasportava detersivi.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su una delle due corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in direzione Roma.

Autostrade per l'Italia consiglia per le brevi percorrenze degli utenti diretti verso Roma, di uscire a Firenze Sud percorrere la viabilità ordinaria e seguire le indicazioni per Roma per rientrare in A1 ad Incisa.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, proseguire per Siena, prendere raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in A1 a Valdichiana.