Canottieri San Miniato, al lago di Roffia il Memorial Franca Marrucci

Una delle realtà a cui la “Canottieri San Miniato” tiene molto è la squadra dei ragazzi “speciali” (con disabilità mentali) la quale è iscritta all’associazione sportiva internazionale Special Olympics, nata nel 1968 negli Stati Uniti, che organizza con cadenza quadriennale i Giochi Olimpici Speciali.

L’evento che si è tenuto nel weekend e del 7 e dell’8 maggio ha visto come protagonisti proprio questi ragazzi che hanno disputato al lago di Roffia per il secondo anno consecutivo il “Memorial Franca Marrucci”, dedicato alla giovane dirigente della Canottieri che si è da sempre occupata delle manifestazioni a loro dedicate.

A partecipare alla regata quest’anno sono stati sei club: la Canottieri Armida e la Canottieri Esperia da Torino, la Canottieri Lazio e la Canottieri Tevere Remo da Roma, la Canottieri Firenze e ovviamente la Canottieri San Miniato.

Sabato 7 maggio si sono svolte le prove preliminari su remoergometro che hanno consentito agli allenatori di organizzare le gare finali che si sono tenute invece domenica 8.

Le competizioni in barca si sono concluse con la padrona di casa in quinta posizione, preceduta dalla Tevere Remo in quarta posizione e seguita dall’Esperia in sesta.

Ai capitani delle squadre sono state consegnate delle targhe-ricordo della regata e al vincitore, la Canottieri Firenze, il trofeo in palio.

L’evento, molto sentito dai ragazzi ed efficace nella commemorazione della dirigente Marrucci, è stato accompagnato da pasti organizzati dalla Canottieri San Miniato, come da tradizione voluta e sostenuta dal presidente Enzo Ademollo. I commensali hanno apprezzato le vivande offerte e si sono cimentati in balli e festeggiamenti che hanno creato un clima di forte convivialità tra i membri delle diverse società.

