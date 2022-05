Centinaia di commenti no vax sui social di ToscanaMedia News e QUInews

Nuovo attacco ‘no vax’ contro la campagna di vaccinazione. Le pagine Facebook di ToscanaMedia News e delle testate locali QUInews sono state invase da centinaia di commenti che prendono di mira anche i giornalisti con frasi a sostegno di atti vandalici e altri attacchi registrati in queste ultime settimane. Proprio come quelli già ricevuti recentemente a più riprese dal presidente dell’Assemblea legislativa toscana, da altri consiglieri regionali, da testate giornalistiche locali e sindacato dei giornalisti.

Ferma la condanna del presidente a nome di tutta l'Assemblea regionale. Questi atti inqualificabili, che vorrebbero essere intimidatori contro professionisti e contro tutte le persone che con responsabilità e senso civico si sono sottoposti alla vaccinazione, non intimoriscono e certo non fermeranno il lavoro di ToscanaMedia News e QUINews dichiara il presidente del Consiglio regionale, esprimendo piena solidarietà ai tanti giornalisti che sono stati colpiti da offese e commenti deliranti ma continuano a stare in prima linea per informare cittadine e cittadini.

Oggi il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, aveva informato di essere finito nel mirino "social" degli attivisti no vax.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa