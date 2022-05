Coronavirus Toscana, 2.091 contagi

Contagi 14 maggio 2022

I nuovi casi positivi sono 2.091 su 14.285 test di cui 2.418 tamponi molecolari e 11.867 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,64% (68,6% sulle prime diagnosi). Queste le anticipazioni sul bollettino, fornite come ogni giorno dal presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri, i nuovi contagi sono in lieve aumento, così come i test eseguiti.

I vaccini somministrati in Toscana ad oggi sono a quota 8.934.298.

A breve il bollettino completo