Firenze dei Bambini 2022 al Teatro del Maggio: il concerto finale

Gran finale per l’edizione 2022 di Firenze dei Bambini che domenica 15 maggio, alle 17:30, presenta alla città l’evento organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro del Maggio e dedicato a grandi e piccini. Una festa aperta a tutta la città nella Cavea del Teatro dove il pubblico potrà assistere gratuitamente al concerto dei giovani artisti dell’Accademia del Maggio Musicale, del Coro delle Voci Bianche del Maggio Musicale e dei Musici del Calcio Storico Fiorentino. Un concerto gioioso, che offrirà al pubblico presente una selezione di brani tratti dal repertorio internazionale, per unirsi tutti – dandosi idealmente la mano – grazie al linguaggio universale che la musica rappresenta.

Continuano inoltre per tutta la giornata di domenica le iniziative nei vari luoghi della città. Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio viene ospitato lo spettacolo Il principe felice della Fondazione Aida di Verona, mentre nella Sala d'Arme è allestito il Bosco delle Utopie, installazione dei Ludosofici di Milano.

La Biblioteca delle Oblate è animata da un turbinio di letture, concerti e spettacoli di ogni genere, tutti centrati sul valore dello scambio e del confronto; MAD Murate Art District è teatro di un ricco palinsesto di attività a cura di Portale Ragazzi - Fondazione CR Firenze, a cui si affiancano azioni teatrali, performance musicali, laboratori negli altri spazi del complesso e gli intramontabili giochi di società offerti da Lisciani.

All'Istituto degli Innocenti, luogo dei bambini per eccellenza, tornano spettacoli, cooking show e attività di Uga la Tartaruga, insieme ai sempre richiestissimi laboratori di artigianato artistico presso la Bottega dei Ragazzi a cura di Artex, dove le mani si uniscono in nome del saper fare, mentre il teatro trova posto nell'elegantissimo Cortile degli Uomini grazie allo spettacolo Anouk della Compagnia TPO e a laboratori del Paracadute di Icaro. Tornano poi gli appuntamenti offerti dall’Istituto Geografico Militare, che propone alle famiglie con bambini un grande numero di iniziative correlate alla cartografia. Assoluta novità è poi la sede di Montedomini, che si apre eccezionalmente al pubblico ospitando nel suo giardino installazioni e laboratori circensi, destinate ad ammaliare non solo i bambini ma anche gli anziani ospiti della struttura. Questi ultimi saranno anche protagonisti, in qualità di esperti raccontastorie, mentre nelle sale storiche fiorisce un prato delle emozioni grazie all'Associazione Kiki.

Ancora, l'immenso complesso di Santa Maria Novella ospita, oltre a laboratori proposti dal Centro Affidi del Comune di Firenze e al gioco sulla sicurezza stradale presentato da Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato, coinvolgenti laboratori di teatro (Teatro Sociale e di Comunità e Inquanto Teatro) e di danza (Dance Floor Kids), nonché il poeticissimo spettacolo Tangram del Teatro Testoni Ragazzi di Bologna nell'antica infermeria e l’installazione artistica firmata Collective Paper Aesthetics, approdata a Firenze dall'Olanda con la collaborazione di Mudam, il museo d'arte contemporanea di Lussemburgo: i partecipanti sono coinvolti nella costruzione di una vera e propria opera.

Non è finita: le biblioteche e i nidi del Comune di Firenze hanno attivato straordinariamente numerose attività nelle diverse sedi e non solo (il Pollicino Verde per i piccolissimi è nei giardini cittadini) e, oltre ai Musei Civici Fiorentini (che per l'occasione sono anche gratuiti per i partecipanti all'evento), sono tantissimi i musei, le biblioteche e le istituzioni – dal Complesso monumentale di Santa Croce al Giardino di Boboli, dal Museo Zeffirelli al Museo di Santa Maria Nuova, dal Museo dell’Opera del Duomo al Museo di San Marco fino al Museo Horne, al Museo di Storia Naturale, al Museo Archeologico Nazionale, al Museo Stibbert e ancora all’Archivio di Stato, all’Osservatorio di Arcetri e alla Biblioteca Nazionale Centrale - che arricchiscono il festival con proposte originali, tutte all'insegna del senso di socialità e di comunità.

Main sponsor del festival è Autostrade per l’Italia; sponsor e partner sono Toscana Energia, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Menarini, Aquila Energie, Mukki, Unicoop Firenze, Aboca con il prezioso contributo di Fondazione CR Firenze.

Tutte le iniziative sono gratuite (alcune solo su prenotazione) e rivolte ai bambini e ai ragazzi da 0 a 12 anni.

