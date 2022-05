Inchiesta rifiuti dal Lazio alla Valdera, il Pd di Pontedera: "Piena fiducia nell'operato del presidente Ecofor"

Il Pd di Pontedera, in una nota a firma di Francesco Papiani, Segretario dell’Unione Comunale del partito, commenta l'inchiesta della procura di Roma che vede due indagati in Valdera (Qui la notizia).

"Gli organi di stampa locali hanno portato alla luce l’esistenza di una indagine, condotta dalla Procura di Roma in provincia di Frosinone, che ha tra i suoi indagati, un imprenditore recentemente entrato a far parte della compagine sociale del Pontedera Calcio, nonché il Presidente di Ecoforservice, Antonio Pasquinucci. Successivamente, è pervenuta nota da parte della società EcoforService, nota che, a nostro parere, contribuisce a dettagliare il perimetro preciso dei fatti, sottolineando la propria estraneità all’impianto accusatorio.

Il Partito Democratico - riporta la nota - da sempre, ripone la massima fiducia nell’operato della Magistratura, è pienamente garantista e non giustizialista, fedele al principio secondo cui, per ogni indagato, vige sempre la presunzione d’innocenza, sino al decorso dei diversi gradi di giudizio: la responsabilità penale di ciascuno deve essere accertata nelle competenti sedi giudiziarie, e certo non nella pubblica discussione. Al contempo, come Unione Comunale di Pontedera, non possiamo che esprimere la piena e totale fiducia sia nell’operato del Presidente di Ecoforservice, Antonio Pasquinucci. Alla sua persona si ribadisce un’incondizionata stima, certi che saprà chiarire i contorni della vicenda, nella quale peraltro risulta coinvolto “a titolo dovuto”, ossia in virtù del ruolo svolto all’interno di EcoforService. Naturalmente, tutti ci rendiamo conto di come la materia ambientale sia un tema delicato, che impone sempre una profonda riflessione nelle scelte da operare ed un'esigenza di tutela maggiore.

D’altronde, dispiace che, ancora una volta, alcune forze politiche non abbiano perso l’occasione per tentare allusioni o pretestuosi collegamenti, volti a mettere in cattiva luce il Partito Democratico o l’Amministrazione Comunale, tentando di equiparare miseramente queste vicende ad altre che hanno riguardato realtà del territorio pisano diverse dalla nostra. Il tentativo di gettare discredito sul Partito Democratico è tanto facile quanto assolutamente ridicolo e inappropriato.

Capiamo la difficoltà di certe forze di opposizione locale, evidentemente povere di argomenti su cui polemizzare con l’amministrazione e di proposte da offrire alla città - conclude Papiani - ma invitiamo tutti al rispetto dell’operato della giustizia, evitando giudizi estemporanei e privi di qualsiasi fondamento, non solo politico, ma ancor più giuridico".