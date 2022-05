Misericordia compie 150 anni, a Montopoli torna "Medici in piazza": visite e consulenze a Villa Gina

Medici in piazza. Torna a Montopoli l’iniziativa, organizzata dalla Misericordia e patrocinata dal Comune. Nella giornata di domenica 29 maggio, dalle 9 alle 13, 25 tra medici e professionisti saranno a San Romano a Villa Gina per offrire informazioni, consulenze e visite gratuite. "L’ultima edizione, prima che la pandemia ci fermasse – ha aperto la conferenza stampa il governatore della Misericordia Paolo Barro – ha visto la partecipazione di 170 persone che hanno usufruito delle visite gratuite. L’iniziativa Medici in piazza fa parte del calendario che abbiamo organizzato per celebrare i 150 anni della Misericordia".

Un cartellone che prende il via domani, domenica 15 maggio, con la presentazione di una relazione preparata dal governatore. Domenica 22 maggio ci sarà un raduno dei mezzi delle Misericordie e lo scoprimento della lapide in ricordo del 150esimo anniversario dell’associazione. Ci saranno poi serate di musica e presentazioni di libri. Il cartellone si conclude con la quinta edizione di Medici in piazza e l’inaugurazione della Farmacia Martini a San Romano.

"Grazie ai medici, ai professionisti che hanno aderito all’iniziativa – ha aggiunto il sindaco Giovanni Capecchi – e grazie alla nostra Misericordia. La pandemia ha messo prepotentemente al centro del dibattito la salute, al tempo stesso però abbiamo corso il rischio di concentrarci sulla lotta al Coronavirus dimenticandoci di tutto il resto. Le altre malattie purtroppo non sono sparite ed è per questo che iniziative di questo tipo aiutano a sensibilizzare su temi importantissimi quale quello della prevenzione. Voglio ringraziare e rivolgere un augurio particolare alla Misericordia che nel 2022 festeggia i 150 anni. Una colonna della nostra rete di volontariato, una presenza costante nella vita della comunità. Nelle prossime settimane saranno molti gli appuntamenti organizzati per celebrare questo importante anniversario, io oggi voglio sottolineare soltanto un aspetto: la capacità che ha avuto la Misericordia di riuscire a tramandare di generazione in generazione e attraversando i decenni valori fondanti come la solidarietà, l’amicizia e la fratellanza. Valori necessari non solo per formare i volontari di tutti i tempi, ma anche cittadini attenti e partecipi alle esigenze della comunità in cui vivono. Un augurio anche alla nuova farmacia Martini, un presidio importante non solo per San Romano ma per tutto il nostro Comune". Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Francesco Martini, dell’omonima farmacia, e Massimo Tesi in rappresentanza dei medici che hanno aderito all’iniziativa.

Le iniziative per il 150esimo anniversario della Misericordia a Montopoli

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa