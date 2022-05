"Network", relazioni e social nelle opere di Alessio Londi alla Fornace di Montelupo

La mostra "Network", prima personale dell’artista Alessio Londi, resterà aperta fino al 17 maggio. Il percorso espositivo rientra nell’ambito dell’evento "Séte - di arte e cultura", organizzato dall’Associazione culturale Séte, alla Fornace del Museo di Montelupo Fiorentino.

"Network" è un percorso espositivo dove l’artista affronta l’inquietudine della società: 50 opere tra disegni, sculture e bozzetti che interrogano l’interlocutore sulla rete di relazioni sociali. Immagini dai tratti ritmici e geometrici che, in un rimando continuo di informazioni, conducono l’osservatore verso il significato della vita, affrontando temi come la pace, la prosperità, la libertà e la speranza. In questo l’artista crea un confronto laddove, proprio nell’era virtuale dei social, si sofferma sull’importanza della vita reale, di fronte a pandemie, guerre, carestie e crisi ambientali per ritrovare la giusta connessione interiore e per creare nuovi legami relazionali.

"Network si configura anche come una critica costruttiva all’eccessivo allontanamento dalla vita reale a fronte di una dimensione virtuale pervasiva ed eccessiva, sottolinea Alessio Londi. Il filo conduttore della mostra diventa così un tributo alla capacità di apertura, alla collaborazione, alla fiducia e a quella speranza che, nonostante tutto, mai dobbiamo abbandonare. Diventa quindi fondamentale riallacciare e coltivare “la rete” di interazioni, visive e tangibili, da sempre all’origine della socialità. L’idea di fondo è che bisogna trascorrere meno tempo davanti a computer e smartphone, coltivare di più le relazioni sociali e dedicarsi a nuove attività relazionali".

La mostra "Network" di Alessio Londi sarà visitabile fino a martedì 17 maggio dalle ore 16 alle ore 20. Domenica 15 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

È possibile prenotare una visita guidata, anche fuori dell’orario di apertura, telefonando a questo numero: 333 564 5910.

Fonte: Associazione culturale Séte