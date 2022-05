Quasi 100 posti auto a sud di Empoli, nuovo parcheggio inaugurato

Non solo un parcheggio. Questo il messaggio dell'amministrazione comunale di Empoli sull'inaugurazione ai nuovi posti auto di via G.B. Vico, nella zona di confine tra via dei Cappuccini e le Cascine. Contiene 95 posti auto, di cui 6 per disabili e 12 per motocicli, che saranno disponibili principalmente per i dipendenti Asl Centro che ogni mattina si recano a lavoro nell'edificio a vetri dedicato ai servizi amministrativi di via dei Cappuccini, ma anche un sollievo per i residenti e per le attività produttive circostanti.

Un'area di approdo alla città, citando le parole del sindaco Brenda Barnini, dove poter raggiungere anche il centro in pochi minuti di camminata o bicicletta (una pista ciclabile circonda la curva della rotatoria per rendere meno pericoloso l'attraversamento). Per chi viene da Ortimino, da Pozzale o dalla nuova circonvallazione è possibile parcheggiare con comodità e scoprire anche l'area e i servizi a sud della ferrovia.

Il vice sindaco Fabio Barsottini, prima del taglio del nastro, ha voluto ringraziare l'ufficio tecnico per la realizzazione dell'area, costata 335mila euro. Al di là dei posti auto, gli stalli sono intervallati da 24 alberi tra i parcheggi e all'esterno per non rendere l'area uno spazio brullo.

Poi Barsottini ha fatto il punto dei lavori su Empoli: il futuro Teatro il Ferruccio, il recupero dell'ex ospedale e un nuovo progetto per far proseguire la circonvallazione fino a Ponzano. Un progetto di cui si parlava da anni: "La Variante Sud proseguirà, tramite interventi previsti dai Piani Urbanistici Attuativi della zona di Ponzano, dalla stessa rotatoria fino al sottopasso di via Pratignone, compreso l’ampliamento di questo", come recitava un comunicato di qualche anno fa.