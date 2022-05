Raid in casa a Prato: rapina e minacce con punteruolo

ieri pomeriggio due malviventi si sono introdotti in un'abitazione in zona Galciana, a Prato, e hanno minacciato il proprietario con un punteruolo metallico, per poi portare via alcuni monili in oro e denaro contante per un valore di poche centinaia di euro.

L’uomo, solo in casa al momento della rapina, si stava allenando al primo piano della sua dimora quando è stato sorpreso alle spalle da uno dei due rapinatori, che con un punteruolo metallico gli ha ordinato di stendersi a terra. L'altro, invece, si occupava di mettere le mani su gioielli e denaro. Prima di andarsene, i due gli hanno intimato di non contattare le forze dell’ordine, cosa che però il rapinato ha prontamente fatto, allertando la polizia.