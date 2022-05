Scontro tra auto e moto a Marina di Massa: muore 48enne, grave un minore

Tragedia sul lungomare di Marina di Massa nella tarda serata di ieri, dove è avvenuto un incidente stradale tra un'auto e una moto. Nello scontro ha perso la vita un uomo mentre un minore, sui 14 anni, è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto sono intervenute un'automedica e le ambulanze della Misericordia di Massa e della Pubblica Assistenza di Carrara. Il giovanissimo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Apuane di Massa per un trauma cranico. Nessuna grave conseguenza ma sotto shock l'occupante dell'auto coinvolta nell'incidente.

Nell'incidente perde la vita un 48enne di Massa

Nell'incidente, avvenuto ieri sera intorno alle 22.30, ha perso la vita Christian Ferretti, 48 anni di Massa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando a bordo della moto in direzione Carrara e in sella con lui c'era anche il giovane di 14 anni, rimasto ferito. Lo scontro con l'auto è ancora in corso di accertamento ma tra le ipotesi ci sarebbe anche quella che la macchina possa aver effettuato un'inversione a 'u'.

Il 14enne trasportato in codice rosso all'ospedale di Massa per trauma cranico, è stato in seguito trasferito all'ospedale Cisanello di Pisa.