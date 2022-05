Ubriaco infastidisce clienti e barista, interviene la polizia a Pisa: i controlli in città e sul litorale

Dopo aver bevuto troppo avrebbe iniziato ad infastidire i clienti e la barista. Per questo sul posto, in un bar in zona Ospedaletto a Pisa, è intervenuta la polizia nel pomeriggio di ieri. All'arrivo degli agenti l'uomo, ubriaco, ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori che, non senza difficoltà, sono riusciti a farlo salire sull'auto di servizio e ad accompagnarlo negli uffici per l'identificazione, poiché era sprovvisto di documenti. Dopo gli accertamenti è stato identificato in un 30enne di origini rumene, residente a Pisa. Per l'uomo è scattata una sanzione amministrativa, per il reato depenalizzato di ubriachezza molesta.

In serata sono proseguiti i controlli congiunti tra le forze di polizia nel centro della città e lungo il litorale pisano. Nel corso del servizio sono state identificate 22 persone, controllati 10 veicoli e tre esercizi commerciali.

In via Colombo una pattuglia della polizia ha sottoposto a sequestro un motociclo, perché privo di copertura assicurativa. Intanto una pattuglia dei carabinieri stava fermando per un controllo un giovane, notato sotto i portici di via Gramsci mentre tentava di allontanarsi alla vista dei militari. Il soggetto, identificato in un tunisino di 22 anni, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sequestrata, ed è stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente.