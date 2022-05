Ucraina, la Toscana dona aiuti umanitari: igiene, farmaci e prodotti per neonati

Generi alimentari, materiale per l'igiene personale, farmaci e prodotti per neonati: sono alcuni dei generi di prima necessità che partiranno dalla Toscana per l'Ucraina.

Sono 45 gli europallets che, grazie alle donazioni delle associazioni, saranno inviati dalla protezione civile regionale nelle zone del conflitto. Questo ulteriore carico è stato organizzato, dopo la partenza da Prato del treno di aiuti umanitari del 9 aprile scorso, dal Dipartimento di Protezione civile e dall'Ambasciata Ucraina in Italia insieme al Comune di Verona con cui la Proptezione civile regionale ha instaurato una proficua collaborazione.

Anche un camion con gli operatori della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze partirà con gli aiuti sabato mattina 14 maggio.

Tutti gli aiuti umanitari raccolti sarebbero dovuti partire da Verona verso l'Ucraina tramite trasporto ferrato ma, dopo la recente distruzione di alcune linee ferroviarie ucraine, il treno partirà da Norimberga e, fino alla città tedesca, sarà trasportato su gomma.

“Sono molto orgogliosa della sinergia che si è creata tra noi, il Dipartimento, l'ambasciata Ucraina e il Comune di Verona - commenta l'assessora alla Protezione civile Monia Monni - siamo uniti da uno scopo importante: aiutare chi adesso si trova sotto le bombe, a difendersi e salvarsi come può”. Continua l'assessora: “Voglio ringraziare una ad una le associazioni che hanno contribuito a riempire i 45 pallet e che li trasporteranno dal nostro magazzino regionale de La Chiusa fino a Verona. Tutte le associazioni, i volontari e gli operatori della Protezione civile regionale stanno facendo un grandissimo lavoro dallo scoppio della guerra: si sono attivati per accogliere e supportare chi fugge, hanno organizzato raccolte di materiale e raccolte fondi. Grazie davvero ad ognuno di voi".

Nel dettaglio, sono stati inviati generi alimentari a lunga conservazione, materiale per l'igiene e la cura personale, alimenti per animali d'affezione, sanitari e prodotti per neonati e bambini, farmaci da banco.

Le associazioni che hanno donato sono: Federazione regionale delle Misericordie della Toscana; Misericordia di Poggibonsi; CRI Toscana; VAB Toscana. Si sono invece occupate del trasporto, la Città metropolitana di Firenze, l'Associazione nazionale autieri d'Italia, la Federazone misericordie della Toscana, l'Ordine di Malta raggruppamento Toscana.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa