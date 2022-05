Auser Montelupo inaugura un nuovo mezzo: "Importante risorsa del volontariato"

Un nuovo mezzo per accompagnare anziani e persone con disabilità a visite mediche ed esami. A questo, e a molte altre attività di volontariato, servirà la nuova quattro ruote di Auser Montelupo Fiorentino. Questa mattina, domenica 15 maggio in piazza dell'Unione Europea, l'associazione ha inaugurato il nuovo mezzo.

Presenti la presidente Annaliza Nozzoli, gli assessori del Comune di Montelupo Stefania Fontanelli e Simone Focardi, i responsabili di Auser Lastra a Signa e San Casciano in Val di Pesa, la Pubblica Assistenza di Montelupo, il parroco don Paolo Brogi e un gruppo di associati. "Con questa inaugurazione l'Auser Montelupo si conferma come una importante risorsa nel mondo del volontariato - scrive l'associazione in una nota, che ricorda il proprio impegno anche in altri servizi come quelli presso le scuole elementari e medie, per la gestione degli attraversamenti pedonali, oltre alla presenza per l'assistenza in occasione di eventi pubblici.