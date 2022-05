Beccati mentre rubano da un distributore automatico, due giovani denunciati a Lucca

Da alcuni giorni nel centro storico di Lucca si sarebbero verificati episodi di danneggiamenti e furti. Ieri sera, durante servizi di prevenzione, la polizia di Lucca ha fermato due giovani di 20 e 16 anni responsabili di furto e danneggiamento di un distributore automatico di bevande in via San Girolamo. Nonostante il tentativo di fuga, le volanti sono riuscite dividendosi, a bloccarli uno vicino alla stazione ferroviaria e l'altro nei pressi del baluardo San Colombano. In seguito, le telecamere di vidosorveglianza hanno confermato le accuse.

I due giovani, stranieri e senza fissa dimora, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Il 20enne è stato inoltre trovato in possesso di tre grammi di sostanza stupefacente per uso personale, e per questo è scattata un'ulteriore denuncia.