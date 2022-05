Coronavirus Empoli e Cuoio, 89 contagi

Oggi, domenica 15 maggio 2022, i nuovi contagi Covid-19 per le zone dell'Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore sono 89. Lieve calo rispetto a ieri, così come a livello regionale con un numero minore di test processati, vediamo il dettaglio zona per zona, comune per comune. Come nello scorso bollettino, per l'Empolese Valdelsa manca Montaione, con nessun contagio. In diminuzione nelle ultime 24 ore soprattutto i contagi per il comprensorio, stabili nell'Empolese Valdelsa.

Zona Empolese Valdelsa 78

Gambassi Terme 6

Montespertoli 10

Vinci 11

Capraia e Limite 4

Montelupo Fiorentino 7

Castelfiorentino 8

Fucecchio 9

Empoli 17

Cerreto Guidi 3

Certaldo 3

Zona comprensorio del cuoio 11

Montopoli in Val d'Arno 3

San Miniato 5

Castelfranco di Sotto 2

Santa Croce sull'Arno 1